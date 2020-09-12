Банда подростков до полусмерти избила мужчину, который спас от них девушку

Толпа молодых людей до полусмерти избили мужчину в Новосибирске. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел 12 сентября. Проходившая мимо девушка увидела, как подростки бьют сибиряка. Она и ее друзья бросились на помощь пострадавшему. По словам женщины, подростков было человек восемь. Они били мужчину по лицу.

«Мы с сестрой попытались заступиться. Пока отгоняли подростков с одной стороны, с другой снова подходили и били его. В этот момент вышли наши друзья и бросились на помощь, оставив рюкзак на земле», — рассказала сибирячка.

Когда подростки разбежались, молодые люди увидели, что у них украли рюкзак с документами, ключами и наушниками. На место преступления выехала полиция.

Пострадавший рассказал, что он пытался заступиться за девушку, до которой домогались несовершеннолетние. Сибиряка тут же начали бить.