Банда подростков держит в страхе сибирскую деревню

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В Красноярском крае жители деревни Нижняя Коя устроили народный сход и потребовали выселить банду подростков, которых они считают виновными в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки. Об этом пишет Life.

Тело школьницы нашли в начале июня. Двоих подозреваемых уже задержали. В ходе допроса 19-летний злоумышленник частично признал вину.

По их словам, группа молодых людей от 12 до 25 лет терроризует деревню не первый год. В частности, злоумышленники оскорбляют прохожих, избивают детей и залезают в чужие дома.

«Народ обозлен. Очень сильно. Это может закончиться плачевно», — поделился местный житель.

При этом люди уже обращались в правоохранительные органы. Однако в полиции ограничились разъяснительной беседой с хулиганами. Местные жители требуют выселить молодых людей из деревни. Оказалось, что многие из них признаны невменяемыми.