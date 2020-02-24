Балкон с людьми рухнул в Ростове

Балкон вместе с двумя мужчинами рухнул в Ростове-на-Дону. В итоге потерпевшие были травмированы.

ЧП произошло 24 февраля рано утром. Двое мужчин отправились на балкон, чтобы покурить. Когда оба гражданина находились на балконе, он развалился, люди упали с высоты 5 метров.

В результате происшествия один пострадавший получил закрытый перелом левой лодыжки и пяточной кости правой стопы. У второго потерпевшего врачи диагностировали закрытую ЧМТ, рваную рану и шоковое состояние. В итоге мужчины были отвезены в городскую больницу, сообщает РЕН ТВ.

Фото: Ростов Главный