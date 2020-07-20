Бабушка искупала внука в море на поводке

Бабушка отвела внука купать в море на поводке. Инцидент произошел в Запорожской области. Веревка, державшая ребенка, была обвязана вокруг пояса.

Момент был заснят на видео и опубликован Telegram-каналом «Мелитополь». При просмотре видео можно заметить, как женщина держит на поводке маленького мальчика. Ребенок в это время плещется в морской воде.

Видимо, таким оригинальным и спорным методом пенсионерка решила обезопасить внука от того, чтобы его не унесло в море. При этом другие отдыхающие никак не отреагировали на увиденное, сообщает РЕН ТВ.