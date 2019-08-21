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B Mocквe полковник едва не застрелил себя наградным оружием

В столице РФ 43-летний полковник чесал голову наградным пистолетом. В это время он произвел выстрел. Мужчина не заметил, что подарочное оружие было заряжено. Информация об инциденте была размещена в группе «ДТП и ЧП Москва» в социальной сети ВКонтакте.

Сообщается, что пуля, к счастью, прошла по касательной и не нанесла серьезных повреждений военнослужащему. Известно, что полковник был награжден оружием в 2014 гoду «зa вoинcкиe зacлуги в Крыму». Некоторое время назад военный перевез пистолет в столицу РФ. В день ЧП он захотел продемонстрировать дорогой подарок супруге и достал его из своего сейфа.

По факту случившегося начато расследование. Вполне реально, что в итоге будет проведена конфискация пистолета.

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