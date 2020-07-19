Азербайджанец жестоко избил полицейского в Москве

В центре Москвы уроженец Азербайджана избил сотрудника правоохранительных органов. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 15 июля. Мужчина участвовал в несанкционированном мероприятии вблизи Тверской улицы. Он напал на полицейского, который пытался пресечь противоправные действия.

В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Отметим, что в отношении злоумышленница возбуждено уголовное дело. У него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.