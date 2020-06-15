Автомобилисты устроили разборку на дороге в Петербурге

Автомобилисты устроили разборку прямо на дороге в Петербурге. Драку как минимум шести человек засняли на видео. Ролик оказался в распоряжении РЕН ТВ.
При просмотре можно заметить, что автолюбители решили выяснить отношения на перекрестке улиц Энгельса и Шостаковича. Они стали разбираться около своих транспортных средств прямо на проезжей части.
Почему люди решили подраться и выяснить отношения – неизвестно. По факту случившегося ведется проверка.
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