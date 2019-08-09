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Автомобили тонут в Твери после ливня

Сильнейший ливень обрушился на Тверской регион. Дождь не прекращался в области на протяжении всей ночи. В итоге некоторые улицы города оказались под водой. Самая тяжелая ситуация была замечена на проспекте Победы и Южном кольце.

Машины стали стрять в созданных стихией водоемах, а также глохнуть и получать гидроудары. Информация об этом появилась на странице паблика «Подслушано у водителей Тверь» в соцсети Вконтакте. Один из автомобилистов пожаловался на то, что его автомобиль стал обездвиженным:

«Ребят, большая беда . Сегодня ночью (08.08.19) где то в пол 4 утонула машина на проспекте победы (около бассейна радуги) двигатель поймал гидро удар и заклинил. Воды по самый рычаг переключения передач. Куда жаловаться и писать по этому поводу, подскажите пожалуйста. Заранее благодарен». P.s и спасибо встречным машинам , которые гнали и поднимали волну выше капота . Как раз после этой волны мотор и захлебнулся». (Орфография и пунктуация автора сохранены)

На затопленных улицах работают сотрудники МЧС. Они помогают застрявшим автомобилистам выбраться из водного плена, а также откачивают воду, сообщает ТИА.

Фото и видео: «Подслушано у водителей Тверь»

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