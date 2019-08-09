Автомобиль въехал в группу пешеходов в Петербурге

Утром в пятницу, 9 августа, на перекрёстке Ленинского проспекта и улицы Десантников в Санкт-Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов. Об этом сообщает 78.ru



По данным ГИБДД, наезд совершил автомобиль «Хёндай Солярис» под управлением 61-летнего водителя. Перед этом на перекрёстке его не пропустил 82-летний водитель «Киа Рио», после чего «Хёндай» выехал на тротуар и сбил пешеходов.



В результате наезда серьёзные травмы получил мужчина. Пострадавшему на вид около 30 лет. Женщина 66 лет получила лёгкие травмы, женщина 59 лет – средние.



Сейчас по данному факту проводится проверка.

