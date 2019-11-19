Автомобиль сбил на тротуаре мать с коляской под Москвой

В Егорьевске Московской области российская легковушка снесла на тротуаре женщину с ребенком в коляске. Момент наезда попал на камеру видеонаблюдения. При просмотре видео можно заметить, что мама с коляской шла по тротуару. На него залетел легковой автомобиль на полной скорости и снес потерпевшую с ребенком.

Сотрудники МВД подтвердили факт инцидента и отметили, что происшествие случилось на проспекте Ленина. Виновником ДТП стал водитель автомашины Ford. Он совершил выезд при запрещающем сигнале светофора и устроил столкновение с автомобилем марки ВАЗ.

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После удара отечественная легковушка оказалась на тротуаре, сбив пешеходов. В итоге пострадали двое взрослых и один ребенок. По факту случившегося ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ