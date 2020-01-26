Автомобиль протаранил здание во Владивостоке

Иномарка протаранила стену здания во Владивостоке. Последствия ДТП были засняты на видео и размещены в паблике dpskontrol125rus в Инстаграме.
При просмотре ролика можно заметить, как легковой автомобиль врезался в здание на улице Алеутской. В данном доме обустроен офис Промсвязьбанка. О пострадавших не сообщается.
По предварительной информации, водитель иномарки не сумел безошибочно пройти поворот, и его машина вылетела с дороги на тротуар, а затем сорвалась с довольно высокой подпорной стены, сообщает КП Владивосток.
Фото и видео: ДПС Контроль 125