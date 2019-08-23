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Автоледи с полотенцем на голове поразила водителя в Москве

В Москве автоледи открыла дверь своего авто в пробке и поправила полотенце на голове. Интересный случай заснял один из водителей, ехавших рядом.

Видеролик с места событий был размещен в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. На коротком видео можно заметить, как женщина-водитель открывает левую переднюю дверь своего Kia Rio, высовывается наполовину из машины, а затем начинает поправлять полотенце на голове. После завершения нехитрой процедуры автоледи снова оказывается в салоне иномарки.

Случай вызвал у пользователей Сети смех. Под постом можно найти много юморных комментариев.

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