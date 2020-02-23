Автоэксперты сообщили, как зарегистрировать авто по новым правилам

В Российской Федерации в силу вступили новые правила регистрации автомобилей. Сейчас зарегистрировать машину разрешили дилерским центрам, однако они должны быть включены в спецреестр.

Если дилер, в котором вы покупаете машину, провести регистрацию не может, есть другие способы постановки авто в регистрационный список. Можно зарегистрировать ТС в ГИБДД.

Сперва стоит подать заявление через Госуслуги. В положенный день следует прийти в Госавтоинспекцию для получения регистрации. С собой надо иметь заявление о регистрации, паспорт, договор купли-продажи, полис ОСАГО и ПТС, сообщает 32cars.