На главную Новости мира Автобус ХК «Металлург» застрял в грязи по пути на игру в Глазов
Новости мираПроисшествияСпорт

Автобус ХК «Металлург» застрял в грязи по пути на игру в Глазов

2 октября хоккеисты череповецкого хоккейного клуба «Металлург» отправились на выездной матч в город Глазов. Поездка оказалась весьма суровой. Согласно данным из соцсетей, автобус череповчан застрял по дороге на игру в непролазной грязи.

Сообщается, что в результате инцидента на помощь пришлось вызвать бульдозер. Потому что автобус своим ходом выбраться из непроходимой грязи не смог. Уточняется, что у представителей Череповца претензий к перевозчику нет. Дело в том, что на участке, где застрял автобус хоккейного клуба, ведется ремонт дороги.

После вызволения из грязевого плена ХК «Металлург» отправился на матч без ЧП. Игра с «Прогрессом» (Глазов) прозодила прошла 3 октября. В ней победили хозяева, сообщает Город Глазов.

Фото и видео: ХК «Металлург»

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Под Сызранью столкнулись Лады: есть пострадавшие

В Петербурге мужчина расправился с женой и едва не умер

Стала известна причина пожара в «Олимпийском» в Москве