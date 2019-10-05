Автобус ХК «Металлург» застрял в грязи по пути на игру в Глазов

2 октября хоккеисты череповецкого хоккейного клуба «Металлург» отправились на выездной матч в город Глазов. Поездка оказалась весьма суровой. Согласно данным из соцсетей, автобус череповчан застрял по дороге на игру в непролазной грязи.

Сообщается, что в результате инцидента на помощь пришлось вызвать бульдозер. Потому что автобус своим ходом выбраться из непроходимой грязи не смог. Уточняется, что у представителей Череповца претензий к перевозчику нет. Дело в том, что на участке, где застрял автобус хоккейного клуба, ведется ремонт дороги.

После вызволения из грязевого плена ХК «Металлург» отправился на матч без ЧП. Игра с «Прогрессом» (Глазов) прозодила прошла 3 октября. В ней победили хозяева, сообщает Город Глазов.

Фото и видео: ХК «Металлург»