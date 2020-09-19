Австралиец лишился полового органа из-за плотоядных бактерий

В Австралии 70-летний мужчина лишился своего полового органа из-за того, что подхватил плотоядных бактерий. Пенсионер намерен идти в суд, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Житель штата Виктория Уэйн Гранди попал в больницу в апреле 2018 года. Там он пробыл около недели. В медицинском учреждении он и подхватил некротический фасциит.

По словам пострадавшего, врачи не смогли выполнить свои прямые обязанности. Они неправильно оценили опасность заболевания и своевременно не приняли нужных мер. Например, Уэйну Гранди не сразу назначили антибиотики и не перевезли в Королевскую больницу Мельбурна, где ему могли оказать соответствующую помощь.

В результате инфекция начала прогрессировать, поэтому мужчине пришлось удалить половой орган. Из-за этого у него развилось посттравматическое расстройство и сильная депрессия.

Австралиец решил бороться за свою правду и подал иск в суд против больницы. Он потребовал возмещения всех медицинских расходов и компенсацию за моральный ущерб.