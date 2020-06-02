Авиадебошир порвал паспорт во время задержания в аэропорту

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Находившийся в состоянии алкогольного опьянения авиадебошир разорвал паспорт, когда его задерживали. Мужчина летел на лайнере из Калининграда в Москву.

Инцидент случился 31 мая. 49-летний употребил пива и еще какой-то алкоголь. Во время перелета он закурил электронную сигарету. Когда его попросили прекратить дымить, он стал оскорблять бортпроводников.

В Шереметьеве к нему уже вызвали правоохранителей. Однако даже в общении с ними мужчина был очень груб и решителен. Он призвал стражей порядка убираться с его пути, толкнул одного из них и пошел к выходу. Затем была сцена борьбы, во время которой мужчина оторвал погон полицейскому, а затем разорвал свой паспорт. После этого его скрутили. Теперь он является подозреваемым в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти, пишут Вести.