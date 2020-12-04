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В Котласе главного инженера завода осудили за крупные взятки

Елена Лобанова

Архангельский областной суд оставил без изменений приговор котласскому главному инженеру, осужденному за взятки. Об этом сообщает rusnord. 

Мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере». 

Следствие установило, что главный инженер местного завода в 2015-2016 годах взял взятку в размере 100 000 рублей. За эти деньги он обеспечил одной коммерческой организации победу в конкурсе на поставку оборудования стоимостью более 2 млн рублей. 

— В дальнейшем осужденный организовал приемку оборудования, которое изначально не соответствовало предусмотренным договором поставки характеристикам и, кроме того, ранее было в употреблении, проходило ремонт, — говорится в сообщении. 

В результате на мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый отрицал свою вину. Однако котласский городской суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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