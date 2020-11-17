Архангельский областной суд оставил без изменений приговор водителю, сбившего женщину с собакой

Архангельский областной суд оставил без изменений приговор водителю, который сбил женщину с собакой на проспекте Троицком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

22 февраля 2020 года примерно в 19:45 Константин Худяков на «Тойота Ленд Крузер» сбил 65-летнюю женщину. При этом пострадавшая шла по нерегулируемому пешеходному переходу в самом центре города. От полученных травм женщина скончалась на месте, а 38-летнего водителя задержали на следующий день.

— Тогда свидетелем оказалась молодая мама. Женщина переходила дорогу прямо перед погибшей вместе со своими сыновьями. Очевидец рассказала, что видела, как иномарка приближалась к перекрестку на большой скорости. При этом машина даже не остановилась перед «лежачим полицейским», а буквально перепрыгнула препятствие, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Когда молодая мама услышала хлопок, то обернулась. Тогда она увидела лежащую женщину с собакой. А иномарка в этот момент спешно покинула место ДТП.

Оказалось, что погибшая занималась волонтерской деятельностью. Она помогала бездомным животным и даже приютила у себя трех собак. Женщина жила неподалеку, поэтому регулярно гуляла с животными именно в том районе, где и произошла трагедия.

К месту происшествия сразу же прибежали многочисленные свидетели, которые вызвали экстренные службы. Они же помогли правоохранительным органам в опознании марки и модели машины.

— Следователи разыскали и свидетелей, с которыми обвиняемый общался в тот день. Они встретились в бывшей пекарне в Соломбале. После закрытия магазина помещение пустовало, но все еще принадлежало 38-летнему подозреваемому. Там-то Худяков и собрал своих знакомых, чтобы отметить День защитника отечества со спиртными напитками, — говорится в сообщении.

После застолья Худяков сел за руль своего автомобиля. С ним же в машине во время ДТП находились и участники застолья. А после трагического происшествия, обвиняемый высадил их в ближайших дворах и скрылся в неизвестном направлении. В тот же вечер правоохранители обнаружили брошенную машину.

Худяков приехал домой на следующий день, переоделся, пообедал и самостоятельно пришел в полицию. В его крови эксперты не обнаружили следов алкоголя, а сведения очевидцев разнились.

— В суде первой инстанции прокурор просил для Худякова более шести лет лишения свободы, а сам подсудимый настаивал, что произошедшее — фатальное стечение обстоятельств. При этом адвокат обвиняемого считал, что суд может назначить условное наказание, — рассказали в пресс-службе суда.

21 сентября 2020 года Октябрьский районный суд признал Худякова виновным и назначил ему пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселения. При этом в пользу потерпевших судья взыскал 2 млн 100 тыс. рублей.

Пострадавшие и обвиняемый были недовольны размеров выплат и подали апелляцию.

Однако Архангельский областной суд оставил приговор без изменения. Он уже вступил в законную силу.