Архангельский областной суд оставил без изменений приговор водителю, сбившего женщину с собакой

Архангельский областной суд оставил без изменений приговор водителю, который сбил женщину с собакой на проспекте Троицком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
22 февраля 2020 года примерно в 19:45 Константин Худяков на «Тойота Ленд Крузер» сбил 65-летнюю женщину. При этом пострадавшая шла по нерегулируемому пешеходному переходу в самом центре города. От полученных травм женщина скончалась на месте, а 38-летнего водителя задержали на следующий день.
Когда молодая мама услышала хлопок, то обернулась. Тогда она увидела лежащую женщину с собакой. А иномарка в этот момент спешно покинула место ДТП.
Оказалось, что погибшая занималась волонтерской деятельностью. Она помогала бездомным животным и даже приютила у себя трех собак. Женщина жила неподалеку, поэтому регулярно гуляла с животными именно в том районе, где и произошла трагедия.
К месту происшествия сразу же прибежали многочисленные свидетели, которые вызвали экстренные службы. Они же помогли правоохранительным органам в опознании марки и модели машины.
После застолья Худяков сел за руль своего автомобиля. С ним же в машине во время ДТП находились и участники застолья. А после трагического происшествия, обвиняемый высадил их в ближайших дворах и скрылся в неизвестном направлении. В тот же вечер правоохранители обнаружили брошенную машину.
Худяков приехал домой на следующий день, переоделся, пообедал и самостоятельно пришел в полицию. В его крови эксперты не обнаружили следов алкоголя, а сведения очевидцев разнились.
21 сентября 2020 года Октябрьский районный суд признал Худякова виновным и назначил ему пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселения. При этом в пользу потерпевших судья взыскал 2 млн 100 тыс. рублей.
Пострадавшие и обвиняемый были недовольны размеров выплат и подали апелляцию.
Однако Архангельский областной суд оставил приговор без изменения. Он уже вступил в законную силу.