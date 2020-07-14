Арбитр и игрок подрались на футбольном матче

Помощник судьи ударил игрока во время товарищеского футбольного матча. Инцидент с разборкой арбитра и футболиста был заснят на видео и оказался в распоряжении РЕН ТВ.

Конфликт произошел на игре московского ФК «Сахалинец» и махачкалинского «Легиона». Арбитр ударил капитана столичной команды Гоги Шония, разозлившись на то, что форвард все время оскорблял судью и провоцировал на разборку в ходе матча.

«У них звездная команда блогеров, они все делают для пиара, пытаются проявить себя. Шония с самого начала игры нарывался и провоцировал меня, оскорблял. А сама стычка произошла уже после финального свистка», – заявил судья.

Игра проходила 13 июля и закончилась ничьей. Команды отправили в ворота соперников по одному мячу.