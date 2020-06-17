Арбенина призвала проявить милосердие к «убившему свой мозг» Ефремову

Певица Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», призвала проявить милосердие к «убившему свой мозг» актеру Михаилу Ефремову. Пост опубликован в инстаграме.
По ее мнению, в этой истории «ужасно всё и все».
«Михаил Ефремов, убивший свой мозг и как следствие человека, ТЕ КТО С НИМ ПИЛ; семья Сергея Захарова, восседающая в ток-шоу, в то время как тело близкого еще не остыло в земле и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери», – заявила Арбенина.
Она призвала перестать «мусолить, порицать и морализировать». Артистка считает, что надо пожалеть всех участников трагедии.
«А мы с вами сами-то без греха? Мы никогда не напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в ДТП?» – заключила она.
Арбенина призвала подписчиков не зарекаться «от сумы да тюрьмы» и помолчать.
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