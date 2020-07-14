Apple хочет создать смартфон дешевле iPhone SE

Американская компания Apple собирается выпустить смартфон, который будет дешевле бюджетного iPhone SE. Новинка не будет обладать возможностями флагманских версий, а также не сможет поддерживать сети пятого поколения.

Как сообщает Астера, новая модель американского бренда может быть внешне похожа на iPhone 8. За работу смартфона будет отвечать не самый продвинутый и современный процессор.

Согласно слухам, новую модель iPhone выпустят для рынков развивающихся стран. Стоить смартфон будет 200-300 долларов. О правдивости слухов судить пока что не приходится.