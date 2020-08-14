Анна Седокова показала «четвертый размер» на пляже

Известная певица Анна Седокова сфотографировалась на пляже во время отдыха со своим возлюбленным Яннисом Тиммой. Она выложила кадр в Инстаграм. Снимок получился очень «горячим» и впечатлил поклонников.

Седокова позировала на фото лежа. Она положила голову на живот своего избранника, а сама расположилась на песке. Именно в такой позиции анна сделала селфи, на котором отлично видна ее роскошная грудь в купальнике. Кроме того, купальник подчеркнул загар влюбленных, сообщает МК.

Фанаты Седоковой остались в восторге от публикации. Они не обратили внимания на то, что Анна была без макияжа на фото. Поклонников поразила роскошная грудь певицы. Некоторые отметили, что «четвертый размер» звезды просто шикарен.