Анфиса Чехова сфотографировалась в одних трусиках

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова опубликовала откровенный снимок. Перед своими подписчиками в Instagram она предстала топлес.

На фотографии видна голая спина звезды. Из одежды на Анфисе только трусики. С обнажённой грудью и вытянутыми руками знаменитость стоит перед панорамным окном с видом на Москву.

«Птички за окном ошалеют», — пошутили в комментариях под постом фанаты Анфисы.

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