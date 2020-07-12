Анфиса Чехова сфотографировалась в одних трусиках

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова опубликовала откровенный снимок. Перед своими подписчиками в Instagram она предстала топлес.
На фотографии видна голая спина звезды. Из одежды на Анфисе только трусики. С обнажённой грудью и вытянутыми руками знаменитость стоит перед панорамным окном с видом на Москву.
«Птички за окном ошалеют», — пошутили в комментариях под постом фанаты Анфисы.
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