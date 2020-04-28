Анфиса Чехова рассказала, как стала жертвой домашнего насилия

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Популярная телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что 18 лет назад стала жертвой домашнего насилия. Большой пост об этом она разместила у себя в инстаграме.

Чехова написала, что тогда её избил Мужчина, которого она любила, которому прощала всё. Правда, когда Анфиса попыталась уйти, устав от его пьянства, мужчина поднял на неё руку.

Избил свою женщину он очень сильно. У Чеховой был сломан нос, порвана барабанная перепонка, а лицо превратилось в один сплошной синяк. Кроме того, «сердце было в клочья», ведь избил любимоый человек.

Тогда в травмпункте медсестра, сказала, что девушка виновата сама: «Чего натворила, что он тебя так отделал?». Похожую фразу недавно сказала и блогер Регина Тодоренко. Именно после этого Чехова и написала большой пост.

Телеведущая написала, что тот случая стал для неё точкой отсчёта в новую Жизнь.

– …где я никогда больше не буду чувствовать себя Жертвой, где я беру на себя ответственность за всё со мной происходящее! Не вину!!! Ответственность! Где я выбираю Других Мужчин!!! Сознательно и Бессознательно! – написала Анфиса Чехова.