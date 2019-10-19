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Анастасия Квитко примерила новый «горячий» образ

«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко предложила своим поклонникам новый «горячий» снимок. На фотографии звезда предстала в необычном для себя образе.

К привычному купальнику, который показывает все достоинства фигуры Квитко, девушка добавила чулки и болеро. Все элементы стиля модели были выполнены в крупную черную сеточку. Это придало сексуальности формам Анастасии.

И хотя на новом снимке красотка позирует в более объемной одежде, чем обычно, прозрачность ее одеяния добавляет публикации еще больше «жары». «Горячие» кадры Анастасия опубликовала в своем Инстаграме, сообщает Лайф.

Фото: Инстаграм Анастасии Квитко

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