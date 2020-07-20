Анастасия Квитко предстала перед фантами в нежном образе

Известная модель с пышными формами и прекрасной фигурой Анастасия Квитко выложила в Инстаграм новый снимок, на котором предстала в образе нежного ангела. Фотография получилась скромной для «русской Кардашьян».

25-летняя красотка позировала перед камерой на белом диване. Она надела легкое воздушное белоснежное платье, чтобы подчеркнуть красоту своей груди и плеч.

Поклонники знаменитости остались в восторге от снимка. Анастасии написали много хвалебных комментариев.