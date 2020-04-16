Анастасия Квитко поразила фанатов сексуальным снимком в платье

-

Известная модель Анастасия Квитко, которую часто называют «Русской Кардашьян», выложила в Инстаграме новые снимки. Фотографии вызвали широкий резонанс среди подписчиков девушки.

Дело в том, что на кадрах красотка позировала в обтягивающем платье бежевого цвета. Наряд не только подчеркивал формы модели, но еще и оголял грудь Анастасии.

Подписчики остались в восторге от публикации. Они стали писать хвалебные комментарии в адрес Квитко и восхищались ее грудью.