Анастасия Квитко поразила фанатов сексуальным снимком в платье

Известная модель Анастасия Квитко, которую часто называют «Русской Кардашьян», выложила в Инстаграме новые снимки. Фотографии вызвали широкий резонанс среди подписчиков девушки.
Дело в том, что на кадрах красотка позировала в обтягивающем платье бежевого цвета. Наряд не только подчеркивал формы модели, но еще и оголял грудь Анастасии.
Подписчики остались в восторге от публикации. Они стали писать хвалебные комментарии в адрес Квитко и восхищались ее грудью.
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