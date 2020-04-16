Анархист задержан в Туле за нападение на здание ФСБ

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Анархист Дмитрий Цибуковский вместе с женой Анастасией Сафроновой задержан в Туле. Мужчина и женщина являются подозреваемыми в уголовных делах, заведенных по статьям «Хулиганство» и «Вандализм».

Как сообщает Пятый канал, следователи полагают, что Цибуковский и его супруга два года назад растянули у здания УФСБ России по Челябинской области баннер и закидали здание фальшфейерами. После суда было решено провести обыск у анархиста, потому что предполагалось, что чета может хранить дома вещдоки. Во время задержания дома был лишь сам анархист. Он был арестован.

Как сообщают некоторые СМИ, анархист и его супруга имели контакты с террористом Михаилом Жлобицким, устроившим взрыв на входе в здание УФСБ в Архангельске.