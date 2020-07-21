Аналитики заявили о росте зарплат в России

Предлагаемые работодателями новым сотрудникам зарплаты за год выросли на 14%, а требования соискателей снизились. В среднем по России потенциальные работники просят 44,4 тыс. рублей вместо 45,4 тыс., свидетельствуют данные мониторинга компании HeadHunter, с которыми ознакомились «Известия».

Больше других снизились ожидания работающих в сфере консалтинга, маркетинга и рекламы, а наибольший рост доходов обещают домашнему персоналу и рабочим.

Средняя сумма зарплат, которые предлагали соискателям в июне, выросла с 43,4 тыс. рублей до 49,5 тыс. рублей. Предполагаемые зарплаты домашнего персонала увеличились на 36% (с 37 тыс. рублей до 50,2 тыс. рублей). Высоко рекрутеры ценят и рабочих, где динамика составила 31% (с 43,9 тыс. рублей до 57,5 тыс. рублей).

Предложения по оплате снизились в области страхования (-4%, до 44,5 тыс. рублей), для работников госслужбы (-6%, до 40,3 тыс. рублей) и студентов (-8%, до 33,9 тыс. рублей).

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