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Аналитики подсчитали, как можно сэкономить при самоизоляции из-за COVID-19

Люди, которые решили самоизолироваться на фоне распространения коронавируса, могут сэкономить до 46% своего бюджета из-за сокращения расходов на досуг и транспорт. Об этом в среду, 18 марта, сообщили «Известиям» специалисты компании FinExpertiza.

В ходе расчетов аналитики использовали официальную статистику о структуре расходов российских домохозяйств за III квартал 2019 года. За основу исследования взяли человека, который работает из дома во время добровольного карантина. Таким образом, он не пользуется транспортом, не посещает различные мероприятия и не ходит в кафе и рестораны.

Получилось, что при самоизоляции в среднем по России экономия составляет 29,2%. В натуральном выражении — это 5,7 тыс. рублей в расчете на одного члена семьи. В зависимости от региона этот показатель разнится. Оказалось, что больше всего в таком случае экономят жители Архангельской области — 46,1%. Затем идет Москва и Ненецкий автономный округ.

В то же время при длительном режиме самоизоляции, по мнению исследователей, произойдет перестройка экономических процессов, а издержки бизнеса при производстве товаров и оказании услуг могут вырасти. Кроме того, часть сбереженных средств могут быть тут же потрачены на запасы еды и других товаров.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, самоизоляция не изменит потребительские стратегии, однако люди, привыкшие и умеющие экономить, смогут сберечь до 20% семейного бюджета на месяц, а те, кто любит тратить, увеличат расходы примерно на те же 20%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Пустить в доход: режим самоизоляции позволит сэкономить до 46% бюджета

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