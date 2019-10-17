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Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном

Instagram-модель из США Эсмеральду Гонсалес нашли мертвой в пустыне Невада. Ее тело лежало в деревянном ящике, залитом бетоном.

Известно, что знаменитость пропала пять месяцев назад. По данным полиции, ее смерть наступила в результате отравления ядовитым веществом, также перед этим ее пытались задушить.

По подозрению в убийстве был задержан 45-летний сосед погибшей Кристофер Престипино.

Выяснилось, что в день убийства пара принимала наркотики, после чего поссорилась. Мужчину убил модель и решил избавиться от трупа. Он спрятал его в ящик, арендовал грузовую машину и вывез его в пустыню, пишет Лента.

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