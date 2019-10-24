Американец сгорел заживо, оказавшись в плену автомобиля Tesla

В Южной Каролине водитель сгорел в своем автомобиле Tesla. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

Выяснилось, что мужчина потерял управление и врезался в пальму. Из-за возгорания батареи огонь и дым заполнили салон. Прибывшие на место происшествия спасатели не смогли открыть двери машины.

В результате американец скончался от ожогов и удушения. По предварительной версии, причиной трагедии стало то, что модель S обладает труднодоступными ручками. Другие проблемы авто – отсутствие другого способа открыть двери и высокая опасность воспламеняемости.