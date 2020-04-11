Альтернативу медицинским маскам предложил эксперт

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Врач Андрей Продеус дал свою оценку пластиковым экранам для лица, которыми предложили заменить медицинские маски. С виду девайсы напоминают маску сварщика, сообщает Sputnik.

Специалист полагает, что у экранов есть неоспоримый плюс: он не позволяет трогать руками лицо. Но это не перекрывает минусы экрана: через него проходят вирусы, потому что он не прилегает вплотную к лицу.

Чтобы защитить себя от заражения на 100 процентов, стоит присмотреться к экипировке вирусологов, полагает эксперт. По словам Продеуса, важнее всего защитить слизистую от COVID.