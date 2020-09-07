Известная российская фигуристка Алина Загитова стала ведущей телевизионного шоу “Ледниковый период”, сообщает Матч.тв.

Продюсер проекта Илья Авербух сообщил, что спортсменка будет занята в съемках всего четыре дня в месяц, поэтому программа не помешает девушке продолжить карьеру. Соведущим Загитовой станет олимпийским чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

Напомним, в декабре фигуристка заявила о приостановке карьеры, однако спустя некоторое время возобновила тренировки. А в августе 2020 года Алина Загитова поступила на журфак в РАНХиГС.