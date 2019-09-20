Александр Кокорин прошел медосмотр в «Зените»: видео

19 сентября 2019 года игрок футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) прибыл в Северную столицу. Форвард прошел медосмотр. Виедоролик, на котором показан процесс медицинского обследования, был размещен на портале питерской команды.

Известно, что нападающий прошел тестирование у спортивного врача, затем Кокорина проверили невролог, кардиолог, травматолог и иные медики. Также Александр сделал процедуры УЗИ и ЭКГ.

Сообщается, что в кратчайшие сроки игрок начнет тренироваться. Занятия будут проводиться по индивидуальной программе, сообщает ТВ Звезда.