Александр и Софья: названы самые популярные имена новорождённых в Москве

Названы самые популярные имена, которые давали новорожденным в Москве в 2019 году. Информация об этом размещена на портале мэра города.



Самым популярным именем для мальчика стало имя Александр – его получили более 2200 детей. Для девочек самым популярным стало имя София (Софья) – так назвали более 2400 малышек.



В список популярных также вошли: Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей; Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.



Давали детям и не самые привычные в наше время имена. В частности, 34 мальчика стали Добрынями и 315 девочек Есениями. В то же время в столице России в этом году родилось 26 Хабибов.



Давали детям родители и совсем необычные имена. В Москве теперь живут Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав, а также Арьи из «Игры престолов».

