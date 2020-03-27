Альбер II прокомментировал предположения о заражении принца Чарльза коронавирусом

Надежда Майорова
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay
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Глянец Tatler опубликовал комментарий князя Монако Альбера, по поводу его общения с принцом Чарльзом.

Мы поздоровались друг с другом издалека и сидели на противоположных концах стола. Руку ему я не жал. Не думаю, что меня можно в чем-то обвинять. Но на мероприятии было очень много людей, не только за столом, но и в атриуме конференц-центра, — сообщил Альбер II.

Монаршие особы заразились Covid-19 с разницей в несколько дней. Оба присутствовали на благотворительном саммите фонда WaterAid в Лондоне 10 марта.В данный момент принцы не испытывают трудностей от осложнений коронавируса. Их состояние стабильно.

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