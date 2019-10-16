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Актрису из сериала «Солдаты» поймали на краже в фитнес-центре – СМИ

Ольга Юрасова. Фото: kinopoisk.ru

Актрису театра и кино Ольгу Юрасову, известную по роли жены прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», задержали с поличным во время кражи в фитнес-центре. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Жалобы от клиентов московского фитнес-центра на кражи из шкафчиков стали поступать ещё в июне. После этого там установили видеокамеры, с помощью которых и выявили подозреваемую. 

– Актрису поймали, когда она пыталась похитить около 50 тысяч рублей, – отмечает РЕН ТВ.

Также сообщается, что Ольга уже призналась в краже, ей может грозить уголовная ответственность.

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