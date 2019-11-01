Актриса Кристина Асмус нашла себя на надгробии

Фотография известной российской актрисы Кристины Асмус появилось на одном из надгробных камней на выставке похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь 2019» в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По словам адвоката артистки Анатолия Кучерена, знаменитость потрясена произошедшим. Он отметил, что Асмус требует извинений от виновников инцидента. Как пишет РБК, вскоре после публикации экспонат убрали с выставки, а ее организаторы принесли актрисе публичные извинения.

Адвокат добавил, что в случае взыскания морального вреда полученную сумму пожертвуют на благотворительность.

Фото: предоставлено адвокатом актрисы