Актриса Екатерина Волкова предстала на фото обнаженной

Актриса Екатерина Волкова выложила в Инстаграме откровенную фотографию и похвасталась перед поклонниками своей фигурой. На снимке 46-летняя артистка предстала абсолютно голой.

Опубликовав кадр, Екатерина поздравила фотографов с их праздником. Про откровенный снимок актриса написала, что он является провокационным, но относится к настоящему искусству.

Отметим, что Волкова часто устраивает откровенные и пикантные фотосессии. Она старается предстать перед зрителями в естественных образах.