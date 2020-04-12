Медик рассказал, когда РФ победит COVID-19

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Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что на территории Российской Федерации распространение COVID-19 будет остановлено в начале июня. Такое развитие событий возможно, если сбудется наилучший прогноз развития заболеваемости.

Вирусолог Виктор Зуев согласился с данным мнением. Специалист отметил, что на спад заболеваемость коронавирусом пойдет «не раньше июня».

По словам эксперта, прогнозы о том, что апогей заболеваемости COVID-19 в России придется на середину апреля, являются нереалистичными. Об этом пишет РЕН ТВ.