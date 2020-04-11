Академик РАН рассказал, когда COVID-19 уйдет из России

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Главный инфекционист РФ, советник главы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Академик РАН Виктор Малеев сообщил, что, согласно оптимистичному сценарию, COVID-19 должен оставить Россию к приходу июня.

Такой исход в борьбе с коронавирусом возможен, если ход событий не будет омрачен врачебными промахами, а народ не забудет, что нужно сократить контакты. Но окончательная победа над инфекцией наступит после создания вакцины от пандемии и ее применения.

Однако на создание вакцины уйдет около года. Хотя возможно и более ранее ее появление, сообщает Знак.