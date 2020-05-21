Агроном назвала фрукты и овощи, которые можно покупать в мае

Агроном Елизавета Тихонова рассказала изданию Радио Sputnik, какие фрукты и овощи можно, а какие нельзя покупать в мае. Специалист считает, что в данных продуктах есть витамины и вещества для защиты.
Эксперт считает, что к покупке фруктов стоит подходить осторожно. Особенно это касается фруктов, которые уже начали продавать. Можно купить ранние сорта абрикосов или персиков.
В мае не стоит покупать арбузы и дыни. Можно купить землянику крупных размеров, появившуюся в магазинах.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram