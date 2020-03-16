Агентство по рефинансированию микрозаймов: благодетели или мошенники?

Вполне вероятно, что 2020 год не принесет должникам облегчения – кредитная амнистия снова откладывается на неопределенный срок, и выплачивать незакрытые кредиты и микрозаймы придется. Одной из популярных услуг выхода из сложившейся ситуации является рефинансирование. Но не стоит обращаться в первое попавшееся агентство, связавшись с непроверенной фирмой и доверив им свои персональные данные, можно не только нажить массу проблем, но и потерять деньги, если беспечно отнестись к процессу рефинансирования или согласиться на незаконные действия.

Обращаясь в агентство, необходимо помнить, что если оно не работает под видом МФО, то будет достаточно сложно быстро выявить мошенников, которые присваивают персональные данные или деньги клиентов. С другой стороны, это лишнее звено в цепи, которое лучше исключить, чтобы как можно быстрее осуществить перекредитование.

В первую очередь это касается перспективы дать взятку сотруднику БКИ, банку или микрофинансовой компании, чтобы получить гарантированное положительное решение по заявке на перекредитование. Как правило, на это соглашаются заемщики с испорченной репутацией, высокой кредитной нагрузкой и большими долгами, что снижает их шансы на получение заемных средств для рефинансирования. Но в итоге они остаются без денег и без возможности оформить новый заем: «взятка» не доходит до получателя, а горе-заемщик не может наказать мошенников, не раскрывая факта совершения правонарушения.

Агентство рефинансирования: две схемы работы.

Услуги по рефинансированию микрозаймов могут оказывать как микрофинансовые компании, так и компании-посредники, которые получают прибыль за счет привлечения клиентов в кредитные организации. Эксперт с финансового портала loando.ru поясняет:

«В первом случае агентство по рефинансированию микрозаймов изначально нацелено на работу с заемщиками, которые либо уже являются пользователями услуг их конкурентов, либо имеют долги по действующим обязательствам. Их цель состоит в выявлении наиболее перспективных кандидатов (в плане возможности выплаты задолженности) для предоставления им займов, которые выдаются для определенного целевого назначения – погашения действующих долгов.

Во втором случае заемщик обращается к посреднику, который обещает ему безвозмездно подобрать наиболее выгодный вариант кредитования. Его заявка перенаправляется для последующего скоринга в разные микрофинансовые компании, которые одобряют выдачу средств или отказывают в финансовой поддержке. При этом в случае положительного решения деньги выдаются на стандартных условиях без скидок и льгот».

Почему заемщику не нужна помощь в рефинансировании микрозаймов?

Несмотря на то, что слово «рефинансирование» может пугать потенциальных пользователей, это совсем несложный процесс, тем более что МФО все равно не предлагают специальные условия для таких целей. На практике — это оформление нового кредита в банке или займа в другой компании, чтобы погасить текущий долг или проблемное обязательство. Главное – это правильно рассчитать необходимую сумму средств и выбрать кредитора, который с высокой долей вероятности одобрит заявку и быстро предоставит кредитную помощь. Впрочем, всегда можно обратиться сразу в несколько разных компаний, исключив из списка коммерческие банки, которые все равно не хотят работать с должниками МФО.

В связи с этим можно выделить несколько факторов поясняющих, почему агентство рефинансирования – это далеко не самая лучшая идея:

Усложнение процесса. Вместо того, чтобы самостоятельно подать заявку на сайте выбранной кредитной компании, заемщик обращается к посреднику, что влияет на срок получения средств. Такое действие кажется абсолютно нецелесообразным с учетом того, что можно получить онлайн заем, подав заявку по Интернету.

Вместо того, чтобы самостоятельно подать заявку на сайте выбранной кредитной компании, заемщик обращается к посреднику, что влияет на срок получения средств. Такое действие кажется абсолютно нецелесообразным с учетом того, что можно получить онлайн заем, подав заявку по Интернету. Высокая вероятность мошенничества. Агентство по рефинансированию займов может побуждать к совершению незаконных действий, таких как дача взятки, что влечет за собой уголовную ответственность.

Агентство по рефинансированию займов может побуждать к совершению незаконных действий, таких как дача взятки, что влечет за собой уголовную ответственность. Невыгодно. Вопреки мнению, что агентство рефинансирования поможет получить заем на самых выгодных условиях, это редко соответствует действительности. Несмотря на то, что заемщик не платит за его услуги, программа ему будет подобрана не исходя из его финансовых возможностей, а по принципу «кто больше заплатит, тот и получит клиента». Это можно объяснить тем, что сотрудники подобных агентств получают комиссии от МФО за привлечение заемщиков и, соответственно, всегда будут рекомендовать те компании, которые предложили им более выгодные условия сотрудничества. И вполне логично, что интересы должников отходят на второй план, так как рефинансирование микрозайма – это только возможность получить доход, чем охотно пользуются агентства.