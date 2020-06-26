Агата Муцениеце поразила фанатов откровенным фото после развода с Прилучным

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Известная актриса Агата Муцениеце лишь недавно развелась с Павлом Прилучным. Однако это не мешает ей оставаться сильной, яркой, бодрой и поражать своих поклонников.

Сперва она сказала, что находится в поиске нового возлюбленного, а теперь и вовсе выложила в Инстаграм пикантную фотографию. На селфи Агата позировала в красном бикини на пляже. Она отметила в подписи к посту, что много фото в купальнике не бывает.

При этом красный купальник звезды подчеркивал красоту ее фигуры и груди. Фолловеры остались в восторге от новой публикации Муцениеце. Некоторые фанаты даже заявили, что хотели бы занять место Павла Прилучного.