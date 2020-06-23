«Аэрофлот» вернул хозяйке собаку без глаза после перевозки в багаже

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Работники прокуратуры проверяют два случая травмирования собак во время перелетов с компанией «Аэрофлот». Первый инцидент случился на рейсе Москва – Симферополь: во время перелета пес повредил челюсть и зубы.

О втором инциденте рассказал РЕН ТВ. По данным издания, на «Аэрофлот» пожаловалась пассажирка, летевшая из Петропавловска-Камчатского в Москву. Вместе с ней летела такса.

Во время транспортировки пес получил травму глаза и перестал видеть. Теперь собаку будут лечить, а по факту вопиющего случая проведут расследование.