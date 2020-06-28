Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

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Актер Михаил Ефремов обратился к публике через адвоката Эльмана Пашаева, отметив, что уголовное дело против него не является политическим. Об этом пишет газета «МК».

«За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», – привел слова артиста Пашаев.

Ефремов отметил, что не имеет отношения к политике и оппозиции. Также он заявил, что не может плохо относится к Путину, который «кормит» деятелей культуры.

«Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше», – рассказал он.

Касательно своей деятельности на ютуб-канале «Гражданин поэт», Ефремов заявил, что «это его работа».

«Я артист, клоун, а не оппозиционер», подчеркнул Ефремов.

При этом он отметил, что клоун – это не оскорбление, а за чтение чужих стихотворений он получал деньги и даже не задумывался, что это чей-то инструмент.