Адвокат Ефремова пообещал «жесткий» разговор с артистом

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Адвокат Эльман Пашаев заявил о желании родственников погибшего водителя Сергея Захарова «заработать» и пообещал провести «жесткий» разговор с артистом Михаилом Ефремовым, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом пишет портал «Starhit».

«Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить», – считает юрист.

Пашаев утверждает, что актер хотел им помочь «по-человечески». Однако адвокат больше не намерен «бегать» за родственниками Захарова. Он подчеркнул, что Ефремов «очень сильно страдает». При этом, если бы семья погибшего приняла денежную компенсацию, то актеру было бы проще.

«Теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим», – заключил Пашаев.