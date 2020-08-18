Адвокат Добровинский рассказал, как «оживил» Ефремова в суде

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевшей стороны в ДТП с Михаилом Ефремовым, рассказал, какой была реакция актера на исковое заявление, поданное юристом. По словам правозащитника, ему удалось «оживить» артиста.

Оказывается, Михаил Ефремов вскочил с места, услышав о компенсации по делу о ДТП в суде.

«Я просто присутствовал при реинкарнации сегодня. Сидел Михаил Олегович, после того, как я зачитал иск, он высказал несколько слов своим адвокатам, что мне было приятно слышать, а потом ожил! Вы представляете, это чудеса!», – заявил Добровинский,

Он предложил отправить цветы медикам Боткинской больницы, куда Ефремова госпитализировали на прошлой неделе. Кроме того, Добровинский пояснил, в чем суть иска к актеру. Он напомнил, что задал вопрос виновнику смертельного ДТП, который был решающим для иска, сообщает РЕН ТВ.

«Вопрос был следующим: «Скажите пожалуйста, Михаил Олегович, все, что говорит ваш защитник, господин Пашаев – все это согласовано с вами или нет?». На что господин Ефремов сказал: «Да, абсолютно все». Ну и тут все стало, как бы, ясно», – заключил Добровинский.