Adidas выпустил новый трендовый товар

В период пандемии COVID-19 только ленивый не наладил производство масок.
Бренд adidas не стал исключением и разработал новомодный, и одновременно необходимый в современных реалиях аксессуар – защитную маску для лица.
Товар уже поступил в продажу в Северной Америке, Европе и Китае. Торговля производится через интернет магазин бренда.
Маска Face Cover выполнена из переработанного эластичного материала с дышащей структурой в классическом для бренда чёрно-белом сочетании. Face Cover имеют простой дизайн и крепятся за ушами благодаря двум петлям.
О продажах в России пока не сообщается, — пишет Афиша Daily.
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